Пчела атаковала актрису Эмму Стоун на красной дорожке в Каннах

Голливудская актриса Эмма Стоун появилась на премьере фильма «Эддингтон» в Каннах. Но выход звезды не обошелся без происшествий: ее атаковала пчела прямо на красной дорожке.

Актриса позировала фотографам вместе с коллегами по картине: Хоакином Фениксом, Ари Астером, Остином Батлером, Педро Паскалем и Люком Граймсом. В этот момент звезду атаковала пчела.

«Сначала девушка отбивала пчелу рукой. Затем вмешался Батлер и Паскаль, пытаясь помочь», - сообщает Page Six.

Артистам, которые рассмеялись из-за случившегося, удалось убрать от Стоун навязчивое насекомое. Инцидент позабавил пользователей соцсети. Они отметили, что Эмма не растерялась, а смешно скорчила лицо и с юмором отнеслась к ситуации, не потеряв самообладание.

В итоге звезда сериала «Отличница легкого поведения» пришла в себя после нападения пчелы и начала позировать для папарацци. Для выхода в свет 36-летняя знаменитость выбрала пудровое элегантное платье от Louis Vuitton с объемным воротником-нагрудником, асимметричным вырезом и шлейфом сзади.

Недавно актриса появилась с новой прической на премии «Золотой глобус». Звезда избавилась от длинных волос, продемонстрировав стрижку-гарсон.