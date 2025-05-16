Актриса Кристен Стюарт появилась в Каннах в образе Барби с мешками под глазами

Актриса Кристен Стюарт посетила Каннский фестиваль и чуть не нарушила дресс-код мероприятия. Она примерила образ Барби, но в соцсетях обратили внимание на ее мешки под глазами и небрежную прическу. Кадры опубликовал портал The Sun.

У знаменитости в Каннах состоялся режиссерский дебют с фильмом «Хронология воды». 35-летняя артистка появилась на дорожке с исполнительницей главной роли Имоджен Путс.

Звезда «Сумерек» выбрала для мероприятия необычный образ: розовый кардиган и шорты Chanel, дополненные прозрачной юбкой. Этот наряд, который журналисты уже окрестили «образом Барби», она сочетала с босоножками на каблуке и роскошным бриллиантовым колье. В начале года актриса радикально сменила имидж, перекрасившись в блондинку.

СМИ отметили, что Кристен чуть не нарушила дресс-код мероприятия, который в этом году гласил – излишняя прозрачность и оголенность не приветствуются. На женщине были короткие шорты, а кардиган она не стала полностью застегивать.

Фильм «Хронология воды» вошел в программу «Особый взгляд». Картина основана на автобиографической книге Лидии Юкнавич, которая рассказывала о своем детстве и борьбе с зависимостями.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак появилась на Каннском кинофестивале в наряде за 862 тысячи рублей.