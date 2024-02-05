В Калуге актриса упала со сцены в театре и травмировала челюсть

Актриса Кристина Стебунова травмировала челюсть во время участия в спектакле «Недоросль» в Калужском драматическом театре. Об этом сообщается в Telegram-канале местного медиаменеджера Евгения Серкина.

Уточняется, что артистка оступилась и рухнула с винтовой лестницы, ведущей в трюм. Пострадавшая получила много ушибов, вследствие чего была госпитализирована. В областной больнице медики диагностировали у Стебуновой травматический артрит челюсти.

В театре были вынуждены отменить показ спектакля «Бобок», в котором артистка играет одну из главных ролей. Директор драмтеатра Александр Кривовичев в свою очередь назвал травму Кристины обыкновенной ссадиной, полученной по собственной вине. Он добавил, что актрисы обязаны помнить о необходимости поднимать платье во время бега.

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