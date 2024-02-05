Сотрудник иранского посольства умер в фитнес-клубе в российском городе

Сотрудник иранского посольства Хоссейн Джахангири скончался в фитнес-клубе на севере-западе Москвы. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло накануне вечером. 56-летний мужчина посетил фитнес-клуб в ТЦ на Пятницком шоссе, рядом с местом жительства. Ему стало плохо во время занятий на беговой дорожке, он потерял сознание. Прибывшим медикам не удалось спасти консула. Предполагается, что причиной смерти стал сердечный приступ.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку.

Уточняется, что Хоссейн Джахангири не только работал в консульстве Ирана, но и являлся одним из крупнейших специалистов по устному переводу фарси.

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