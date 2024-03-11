В Калининградской области 8-летний мальчик выстрелил из пневматики в мать. Об этом сообщает Telegram-канал МВД 39.

Местная жительница вместе с ребенком пришла на экскурсию в музей оружия. Оставшись без присмотра, мальчик зашел в подсобное помещение. Там сотрудник музея хранил пневматическую винтовку, из которой он стрелял по фигуркам. Ребенок взял оружие и случайно выстрелил в сторону мамы.

Потерпевшая была направлена в медицинское учреждение. Врачи выявили у нее ранение ладонной поверхности и назначили амбулаторное лечение.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и опрашивают сотрудников музея.

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