Они были прикреплены к снегоходу: подросток лишился ноги после катания на санях

Суд в Тюменской области удовлетворил иск о взыскании миллиона рублей с виновника аварии, в результате которой пострадал 15-летний житель Ялуторовска. Подросток из-за опасного маневра водителя лишился ноги, передает Tumentoday.ru.

Инцидент произошел еще в 2021 году. Несовершеннолетний катался на пластиковых санях, которые были привязаны к снегоходу. Самим транспортным средством управлял знакомый семьи. В какой-то момент мужчина допустил занос и сани врезались в другой снегоход.

В результате столкновения школьник получил тяжелую травму правой ноги. Восстановить конечность не удалось, юноше вынужденно ампутировали ногу. Его родители подали в суд на виновника аварии и в этом году взыскали с него более миллиона рублей.

Ранее в Москве 17-летний подросток получил тяжелые травмы при взрыве мультиварки. Юноша уже не в первый раз готовил в ней еду.