10:44, 12 августа 2023
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Мужчина охотился на птиц и выстрелил несовершеннолетнему в голову
В Югре охотник выстрелил подростку в голову, перепутав его с птицей.
Мужчина охотился на птиц и выстрелил в голову подростку. Инцидент произошел в Ханты-Мансийском округе — Югре.
Как пишет РЕН ТВ, местный житель справлялся на лодке по реке Северной Сосьвы. Охотник выслеживал птиц. Внезапно он заметил что-то в воде и, приняв это за птицу, сделал выстрел.
Оказалось, что в воде был несовершеннолетний ребенок, купающийся в реке. Выстрел попал ему прямо в голову.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ).
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