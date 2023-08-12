Мужчина охотился на птиц и выстрелил несовершеннолетнему в голову

Мужчина охотился на птиц и выстрелил в голову подростку. Инцидент произошел в Ханты-Мансийском округе — Югре.

Как пишет РЕН ТВ, местный житель справлялся на лодке по реке Северной Сосьвы. Охотник выслеживал птиц. Внезапно он заметил что-то в воде и, приняв это за птицу, сделал выстрел.

Оказалось, что в воде был несовершеннолетний ребенок, купающийся в реке. Выстрел попал ему прямо в голову.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ).

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