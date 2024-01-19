В Калининграде нашли останки мужчины, вмерзшие в лед на берегу реки

В Калининграде на берегу реки Новая Преголя нашли останки мужчины. Они оказались вмерзшие в лед. Об этом сообщает «Клопс», ссылаясь на источник в экстренных службах региона.

По информации издания, скелетированные части тела человека обнаружили 18 января прохожие. Они были примерно в 60-ти метрах от русла реки. После этого о находке местные рассказали сотрудникам правоохранительных органов.

На месте, где было тело мужчины, уже поработала полиция. Останки забрали на экспертизу. Пока неясно, кем был человек, а также как именно он погиб. Все это будет выяснено в ходе расследования. В следственном комитете сообщили, что была назначена экспертиза ДНК.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на пляже пятизвездочного отеля в Турции было найдено тело без головы и одной руки. Обнаружили труп сотрудники отеля. Пока неизвестен даже пол погибшего.

Также недавно в московской школе во время урока умерла 55-летняя учительница информатики.