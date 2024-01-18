На пляже пятизвездочного отеля в Анталье найден труп без головы и руки

На пляже пятизвездочного отеля в Анталье нашли тело человека без головы и одной руки. Личность погибшего и даже пол пока установить не удалось. Об этом сообщает турецкое издание Alanya Postas.

По данным источника, труп был обнаружен работниками гостиницы. Они сразу же рассказали о находке сотрудникам правоохранительных органов. На данный момент неизвестно, что именно случилось с человеком и при каких обстоятельствах он умер.

Обезглавленное тело направлено на судмедэкспертизу.

Ранее в Москве обнаружили мумию, которая пролежала в квартире восемь лет. В полицию обратился сын пенсионера, который прекратил общаться с ним еще в 2014 году. Правоохранители вскрыли апартаменты, в которых проживал пожилой россиянин, и увидели его иссохшее тело.

Также в Екатеринбурге мужчина внезапно умер, когда откапывал машину из сугроба. Очевидец рассказал, что россиянин пытался выехать со стоянки, но у него это не получалось из-за снега. Тогда он вышел из авто, взял лопату, но вдруг упал. Спасти его уже не удалось.