В Калининграде 16-летнюю девушку увезли в реанимацию после выпитого пива

В Калининграде 16-летняя девушка оказалась в реанимации после того, как выпила пива из ларька. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Студентка колледжа предпринимательства и ее друг попросили прохожего взять им пива из ларька. После они употребили спиртное во дворе на протяжении пары часов. Внезапно девушке стало резко плохо — ее рвало, и она начала отключаться.

Прохожие вызвали скорую помощь. Студентку доставили в реанимацию с отравлением неустановленным веществом, сейчас она без сознания.

Ранее стало известно, что семья из Вышнего Волочка, отравившаяся неизвестным веществом, ела на ужин мясо. Именно оно могло стать причиной гибели двухлетней девочки.

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