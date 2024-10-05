В Саратовской области четверо детей попали в больницу с отравлением. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В городе Вольске медики госпитализировали четверых детей с признаками отравления. Известно, что трое из них из одной семьи, еще одна 13-летняя девочка почувствовала себя плохо, когда была вместе с ними. По предварительной версии, дети могли отравиться лекарством.

Сообщается, что дети играли во время посиделок родителей и сильно шумели. Взрослые могли дать им успокоительное, чтобы усмирить. Также рассматривается версия о возможном отравлении препаратом от кашля.

Правоохранители проверяют продукты, которые ели в тот день дети. Сообщается, что состояние пострадавших удалось стабилизировать.

Напомним, похожая ситуация произошла недавно в Красноярском крае — там четверо детей умерли в больнице после отравления инсектицидами.

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