Что ела на ужин семья погибшей от отравления девочки из Вышнего Волочка

Семья из Вышнего Волочка, отравившаяся неизвестным веществом, ела на ужин мясо. Именно оно могло стать причиной гибели двухлетней девочки, считает ее мама, которая пришла в себя в больнице.

Мясо на ужин ели все члены семьи: родители и их трое детей. Продукт остался дома — его, скорее всего, возьмут на экспертизу.

Как пояснила мать семейства, именно после ужина семья оказалась в больнице. Врачам не удалось спасти самую младшую девочку. Остальные отравившиеся находятся в больнице. Их состояние оценивают как тяжелое, сообщает Telegram-канал Baza.

Дядя умершей от отравления девочки Максим Михайлов рассказал РЕН ТВ, что семью не сразу госпитализировали, хотя они вызывали скорую, как только им стало плохо. По его словам, медики не приехали к ним в 10 вечера, а среагировали только, когда к ним обратились в 4 утра.

Он добавил, что родственники ели только домашнюю еду и не ходили в кафе.

Напомним, о смерти двухлетней девочки стало известно сегодня. Следователи проводят проверку по факту случившегося.