В Ивановской области упал самолет Ан-22 с семью членами экипажа на борту

В Ивановской области разбился самолет Ан-22. На борту находилось семь членов экипажа. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что борт принадлежит Министерству обороны. На данный момент известно, что крушение борта произошло в Фурмановском районе Ивановской области.

Информации о пострадавших пока не поступало.

«По предварительным данным, в Ивановской области потерпел крушение самолет Ан-22. На борту находились 7 человек», — сообщил изданию источник.

