В Ивановской области упал самолет Ан-22 с семью членами экипажа на борту
В Ивановской области разбился самолет Ан-22. На борту находилось семь членов экипажа. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что борт принадлежит Министерству обороны. На данный момент известно, что крушение борта произошло в Фурмановском районе Ивановской области.
Информации о пострадавших пока не поступало.
«По предварительным данным, в Ивановской области потерпел крушение самолет Ан-22. На борту находились 7 человек», — сообщил изданию источник.
Ранее мы писали о том, что в Ростовской области разбился самолет Ан-2. В результате происшествия предварительно погиб пилот. Сообщалось, что борт упал при проведении сельскохозяйственных работ в Волгодонском районе.
Также сообщалось, что самолет Ан-24 с людьми на борту, выполнявший рейс Хабаровск-Благовещенск-Тында, потерпел крушение из-за ошибки экипажа.