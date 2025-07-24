Самолет Ан-24 с людьми на борту потерпел крушение из-за ошибки экипажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Обломки пропавшего самолета были обнаружены в 15 км от Тынды. Фюзеляж разрушен и горит. Одной из версий крушения стала ошибка экипажа при заходе на посадку при плохой видимости.

В распоряжение источника попали последние кадры разбившегося самолета. На них борт совершал второй круг перед попыткой захода на посадку. Самолет летел очень низко, что и засняли очевидцы.

На борту на момент крушения было 48 человек, из них пятеро детей. По предварительным данным, выживших в авиакатастрофе нет.

Поисковый самолет Ми-8 не смог приземлиться около горящего Ан-24. На поиски пассажиров и членов экипажа отправилась пешая спасательная группа.

Напомним, пропавший борт выполнял рейс Хабаровск-Благовещенск-Тында. Он перестал выходить на связь, предположительно находясь в нескольких километрах от последнего аэропорта маршрута.

Ранее индийский самолет упал после взлета и разбился с сотнями пассажиров на борту. Подробности читайте в этой новости.