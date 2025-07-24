Самолет Ан-24 с людьми на борту потерпел крушение из-за ошибки экипажа
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Самолет Ан-24 с людьми на борту потерпел крушение из-за ошибки экипажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Обломки пропавшего самолета были обнаружены в 15 км от Тынды. Фюзеляж разрушен и горит. Одной из версий крушения стала ошибка экипажа при заходе на посадку при плохой видимости.
В распоряжение источника попали последние кадры разбившегося самолета. На них борт совершал второй круг перед попыткой захода на посадку. Самолет летел очень низко, что и засняли очевидцы.
На борту на момент крушения было 48 человек, из них пятеро детей. По предварительным данным, выживших в авиакатастрофе нет.
Поисковый самолет Ми-8 не смог приземлиться около горящего Ан-24. На поиски пассажиров и членов экипажа отправилась пешая спасательная группа.
Напомним, пропавший борт выполнял рейс Хабаровск-Благовещенск-Тында. Он перестал выходить на связь, предположительно находясь в нескольких километрах от последнего аэропорта маршрута.
Ранее индийский самолет упал после взлета и разбился с сотнями пассажиров на борту. Подробности читайте в этой новости.