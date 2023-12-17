Семилетний мальчик попал в больницу после падения наледи с балкона

Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку по факту травмирования семилетнего ребенка в Уфе. На несовершеннолетнего рухнула наледь с балкона на пятом этаже, передает Kp.ru.

Инцидент, который едва не закончился трагично, произошел еще 15 декабря. В тот день на семилетнего мальчика, проходившего мимо жилого дома, сошла наледь с установленного самовольно козырька на балконе.

В результате случившегося несовершеннолетний получил травмы. Характер полученных повреждений не уточняется. После осмотра в медицинском учреждении его отпустили домой.

Через некоторое время инцидентом заинтересовались сотрудники Следственного комитета. В данный момент они выясняют обстоятельства случившегося. На основании результатов проверки может быть принято соответсвующее процессуальное решение.

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