Школьник купил на маркетплейсе пистолет и пришел с ним на уроки

В Нижегородской области школьник принес на занятия пистолет. Мальчик приобрел его на маркетплейсе. Об этом сообщает Telgram-канал NewsNN.

Все произошло в городе Выкса. По данным источника, ученик восьмого класса пришел в школу с пневматическим пистолетом и начал хвастаться перед сверстниками своей покупкой.

Директор образовательного учреждения заметила оружие и сразу позвонила в полицию. Мальчика отправили на обследование, чтобы проверить наличие склонности к нарушению закона. Пули и пистолет у подростка изъяли.

Несмотря на то, что мать школьника не знала о приобретенном сыном оружии, у нее этот факт не вызвал никаких опасений. Женщина убеждена, что ее ребенок не смог бы никому навредить.

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