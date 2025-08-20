В Иваново полиция задержала женщину, которая бросила на асфальт свою двухлетнюю дочь

Правоохранители из города Иваново задержали мать, бросившую свою двухлетнюю дочь на асфальт. В результате инцидента ребенок попал в больницу. Об этом сообщается в соцсети «Вконтакте» регионального УМВД.

Стало известно, что 26-летняя женщина была задержана сотрудником ППС Ивановского отдела полиции, который на тот момент не находился на службе. До этого в местное МВД поступило сообщение о том, что женщина швырнула свою двухлетнюю дочь на асфальт на площади Революции. Позже на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

«Сотрудники полиции задержали женщину, нанесшую травмы своему ребенку», — говорится в сообщении полиции.

Сама девочка была госпитализирована. О состоянии ее здоровья пока не сообщается. Полиция выясняет обстоятельства происшедшего.

