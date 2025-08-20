В России возбудили уголовное дело против девушки, бросившей ребенка в Анталье

В России возбудили уголовное дело в отношении Екатерины Бурнашкиной, бросившей новорожденную дочь в туалете аэропорта в Анталье. Ее обвиняют в покушении на убийство новорожденного.

Об этом сообщает Life.ru с ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как сообщила адвокат Екатерины, девушка хочет воспитывать дочь сама, но ей не дают это делать. Родителям Бурнашкиной также запрещено видеться с ребенком. При этом пока россиянка не лишена родительских прав.

Девочка более двух месяцев живет в приемной семье. Новые родители не собираются отдавать ребенка матери и говорят, что девочка чувствует себя хорошо.

Адвокат также утверждает, что за день до родов ее доверительница обращалась к турецким врачам и жаловалась на боль в животе. В Турции допросили врача, который осматривал Екатерину.

РИА Новости уточняет, что уголовое дело по статье о покушении на убийство новорожденной возбудил следственный отдел по городу Электросталь. 20 августа в Павло-Посадском городском округе прошло предварительное заседание по иску о лишении Бурнашкиной родительских прав.

Ранее сообщалось, что парень Екатерины принял решение с ней расстаться. Молодой человек признавался: на него давили морально друзья и семья.