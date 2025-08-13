В Дагестане воспитатель детского сада месяцами бил и подвергал унижениям ребенка

Следственное управление СК РФ по Республике Дагестан возбудило уголовное дело в отношении воспитателя детского сада, совершавшего насилие над шестилетним ребенком.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, неправомерные действия в отношении ребенка были совершены в частном детском садике в городе Дербент. Выяснилось, что сотрудник учреждения бил и щипал воспитанника 2019 года рождения, а также подвергал его унизительным оскорблениям. Это продолжалось несколько месяцев.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы», — говорится в официальном релизе пресс-службы Сдественного комитета.

Ранее мы писали о том, что в Гудермесе, Чеченская республика, учитель частной школы избивал школьников куском трубы. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело в отношении педагога после того, как видео с инцидентом попало в Сеть.