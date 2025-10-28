В Ишиме пенсионерка зарезала 54-летнего знакомого за непристойное предложение. Об этом сообщает URA.RU.

По информации источника, мужчина сделал 73-летней пенсионерке предложение, которое спровоцировало ее на агрессию. Женщина схватила нож и нанесла ему не менее трех ударов в грудь и бедро. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Отмечается, что пенсионерку заключили под стражу. СУ СКР собрало доказательства, подтверждающие вину обвиняемой. Сейчас уголовное дело готовится к передаче в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Ранее 94-летняя пенсионерка забила до смерти соседку в доме престарелых. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что в Петербурге мигрантка избила 70-летнюю пенсионерку из-за кормления кота.