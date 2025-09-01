94-летняя пенсионерка забила до смерти соседку в доме престарелых

94-летняя пенсионерка избила свою соседку в пансионате Санкт-Петербурга. Пострадавшая женщина скончалась от полученных травм.

Как сообщили источники РЕН ТВ, инцидент произошел в одном из учреждений в районе Старо-Паново утром 26 августа. Драку двух женщин застала наблюдавшая за пожилыми людьми сиделка.

Постоялица пансионата избила 84-летнюю соседку так, что ту доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и множественными гематомами. В итоге пострадавшая скончалась 31 августа.

Пока неизвестно, что стало причиной конфликта.

