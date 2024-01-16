В Иркутской области задержали 19-летнего парня, планировавшего массовое убийство

В Иркутской области был задержан 19-летний россиянин, планировавший совершить массовое убийство. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, парень собирался расстрелять жителей Железногорска-Илимского. Он хотел сначала устроить налет на оружейный магазин, а затем убить людей уже в общественном месте. Для этого он подготовил все необходимое, однако его планы были разрушены, когда о них узнали сотрудники правоохранительных органов.

Подозреваемого оперативно задержали. В его доме были найдены молоток поясной патронташ и очки с красными линзами. Возбуждено уголовное дело по статье за участие в деятельности террористической организации. Теперь россиянину грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее на Сахалине мужчины устроили перестрелку около детского сада. Причиной разборок стала личная неприязнь. Известно, что двое из участников получили травмы. Остальных полиция еще разыскивает.

Также недавно под Ростовом полицейский застрелил пытавшегося зарезать сожительницу мужчину. Он скончался на месте.