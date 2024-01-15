На Сахалине мужчины устроили перестрелку около детского сада

На Сахалине четверо местных жителей устроили драку и перестрелку прямо на улице города. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП, ДТП Сахалин».

По данным источника, ЧП произошло в городе Макарове. Рядом с детским садом очевидцы увидели троих мужчин. Как уточнили местные жители, один из них пытался защититься от нападавшего с помощью пистолета. Третий участник также был с оружием, однако стрелял в воздух. На кадрах с места ЧП можно обнаружить еще несколько человек, которые также находятся неподалеку от участников конфликта.

Как заявили в управлении МВД по региону, два человека получили травмы. Причиной разборок рядом с детссадом стала личная неприязнь. Подробности конфликта не уточняются.

В настоящий момент правоохранители разыскивают других участников разборок.

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