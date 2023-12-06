В Приморье две школьницы выпили алкоголь в ТЦ и оказались в больнице

В Находке Приморского края двум 12-летним школьницам потребовалась госпитализация после отравления спиртным. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Уточняется, что ЧП произошло 6 декабря в местном ТЦ. Две несовершеннолетние россиянки решили распить алкоголь в туалете, где позднее их в тяжелом состоянии обнаружили другие посетители торгового центра. На место вызвали «скорую», прибывшие медики диагностировали девочкам «токсическое действие алкоголя тяжелой степени».

В настоящий момент жизни школьниц ничего не угрожает, их состояние удовлетворительное. Предполагается, что они останутся под наблюдением врачей как минимум до конца недели.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту произошедшего. Известно, что семьи отравившихся алкоголем подростков на профилактическом учете не состоят.

Ранее в Москве школьница решила выпить уксуса, чтобы не идти на уроки. Мать подростка впоследствии оштрафовали за неисполнение родительских обязанностей.