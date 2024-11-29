В Иркутской области отец выбросил из окна 17-летнюю дочь из-за ее внешнего вида

В Иркутской области отец избил и выбросил из окна 17-летнюю дочь. Причиной стал внешний вид девушки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечает источник, мужчина оказался недоволен тем, как выглядит подросток, и высказал ей все, что думает. Из-за этого началась ссора, в ходе которой отец напал на дочь и нанес ей травмы. После этого он выбросил ее из окна.

Пострадавшую экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Ей диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. А отца девушки после случившегося задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее в Кузбассе отчим истязал 12-летнего школьника. После очередного избиения мальчик сбежал из дома. Двое суток он жил в коробках в магазине. Когда его нашли, стало известно, что мужчина заставлял ребенка есть стиральный порошок и наживую зашивал ему губу.

Также недавно в Подмосковье мальчика госпитализировали после того, как он случайно ранил себя в голову из пневматики.