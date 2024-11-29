Заставлял есть стиральный порошок: раскрыты детали издевательств отчима над 12-летним школьником в Кузбассе

Появились подробности издевательств отчима над 12-летним школьником в Кузбассе. Выяснилось, что осенью мужчина заставил ребенка есть стиральный порошок, а в ноябре после очередного избиения зашивал губу наживую.

Об этом пишет RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Однажды за невыполненные по дому дела ребенку сломали ногу кочергой. Мальчику запрещали есть – в сентябре морили голодом, а когда застали подростка у холодильника, отчим заставил раздеться и выставил на веранду, где было холодно, а заходить внутрь запретил.

Осенью мужчина заставил мальчика есть порошок. Когда тот отказался, насыпал средство в ладонь и насильно кормил.

В ноябре мальчика так избили, что отчим с матерью стали зашивать губу наживую. Из-за этого на лице у школьника остался дефект.

Издевательства происходили на глазах матери – но женщина никак не реагировала. Семья числилась как непьющая. Сожитель женщины перебивался случайными заработками. Ребенок не посещал школу почти два года.

Известно, что отчим не стал давать показания. Чем вызвана его жестокость, неизвестно.

Ранее сообщалось, что после избиения мальчик убежал из дома и два дня прятался в магазине среди коробок.