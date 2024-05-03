В Иркутской области мужчина натравил на годовалую девочку бойцовскую собаку

В Иркутской области мужчину задержали после того, как он натравил на годовалую девочку бойцовскую собаку. Сейчас малышка находится в больнице под присмотром медиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным источника, вечером 2 мая местный житель Тайшета сильно поругался с матерью пострадавшего ребенка. В ходе ссоры на территории частного дома он спустил своего пса с поводка, и он побежал на малолетнюю. Животное нанесло ей серьезные травмы, из-за которых ее пришлось везти на такси в больницу. На сегодняшний день ее состояние не уточняется.

После произошедшего следователи СК задержали подозреваемого. Пока причины случившегося выясняются. Проводится проверка прокуратурой. Также есть информация о возбуждении уголовного дела за покушение на убийство малолетнего.

Ранее в Костромской области алабай напал на семилетнего мальчика. Собака искусала ему голову и лицо. Ребенка пришлось госпитализировали.

Также в апреле текущего года стало известно, что овчарка убила четырехлетнюю девочку в Кузбассе.