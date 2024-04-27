Алабай искусал лицо и голову 7-летнего мальчика в Костромской области

В Костромской области алабай напал на семилетнего ребенка. Собака искусала мальчику лицо и голову. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

По данным источника, школьник пострадал 26 апреля. Он находился днем на территории частного дома в Мантурово, когда по какой-то причине домашний пес стал проявлять агрессию. В итоге питомец набросился на несовершеннолетнего и поранил его.

После случившегося мальчика пришлось госпитализировать. Врачи обнаружили у него многочисленные телесные повреждения в области головы и лица. На сегодняшний день юный пациент по-прежнему остается в больнице. Медики оказывают ему необходимую помощь, чтобы он смог скорее поправиться.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Ингушетии первоклассник напал с ножом на сестру и ударил ее в сердце. Сообщалось, что дети часто ссорились, и навредить девочке брат решил, чтобы отомстить. Известно, что несовершеннолетние появились на свет от разных отцов.