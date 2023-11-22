В Иркутской области бродячие собаки насмерть загрызли 71-летнего пенсионера

В Иркутской области бродячие собаки загрызли 71-летнего мужчину. Пенсионер шел в больницу, но так и не смог добраться до медиков. Об этом сообщает Kp.ru.

По информации источника, 17 ноября пожилой россиянин направился на прием к врачу. Шел он вблизи старого Китойского моста в районе СНТ «Нептун», и на пути ему встретилась стая собак. Озлобленные животные напали на дедушку и нанесли ему множественные раны. Следы от лап, зубов и когтей были обнаружены на голове, шее и туловище.

Известно, что мужчина потерял много крови. Это и переохлаждение стали причиной его смерти. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. На данный момент выясняются все обстоятельства гибели россиянина.

Ранее в Воронежской области нашли мертвой мать восьмерых детей. Причем тело было обнаружено 20 ноября, а скончалась она, по словам местных жителей села, за три дня до этого.

Также в Хабаровске расследуют смерть пятилетнего ребенка и его матери. Предварительно, мальчик был убит, а женщина сама свела счеты с жизнью.