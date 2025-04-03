«Даже не извинилась»: сотрудница поликлиники случайно отрубила часть пальца женщине

Жительница Барнаула получил страшную травму после похода в поликлинику. Из-за неверного действия сотрудницы медицинского учреждения женщина лишилась части пальца, передает Kp.ru.

Россиянка пришла в поликлинику с жалобой на боль в спине. Она направлялась на обследование. В одном из проходов женщина повстречала сотрудницу учреждения. Она пропустила пациентку, а после с силой захлопнула дверь. Пальцы жительницы Барнаула оказались зажаты ей. А один из них и вовсе частично отрезало.

Пострадавшей оказали первую помощь. Травматолог даже думал сохранить женщине часть пальца, но другие медики назвали его предложение глупостью.

«После этого я настояла, чтобы мне сделали все-таки рентген спины, потому что попасть в поликлинику очень сложно. У женщины, которая делала рентген, тряслись руки, но она не извинилась даже за ЧП с дверью», — рассказала барнаулка.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина скончалась после пластической операции. Обстоятельства ее смерти расследуют сотрудники правоохранительных органов.