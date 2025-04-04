Российский подросток после ссоры с бабушкой облил ее кипятком

В Санкт-Петербурге подросток облил свою 75-летнюю бабушку кипятком после ссоры. Об этом пишет 78.ru.

По информации источника, ЧП произошло 29 марта в квартире одного из домов, расположенных на проспекте Наставников. 17-летний житель Северной столицы поругался с бабушкой, после чего пенсионерка налила себе чай, а внук подошел к ней и плеснул кипятком из чашки в пожилую женщину.

В результате пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение. Медики зафиксировали у нее термические ожоги головы, груди и шеи второй степени — поражено 14% тела. Вдобавок у петербурженки образовалась инфицированная рана.

Известно, что внук пенсионерки ранее состоял на учете в полиции, чему поспособствовала сама пожилая женщина. Несовершеннолетний обучается на педагога музыкального образования в колледже.

Ранее мы писали, что в Омске школьник порезал лоб одноклассника канцелярским ножом.