В Индии пропала призер ОИ-80 Варганова, задержанная за торговлю наркотиками

В Индии пропала призер ОИ-80 Светлана Варганова, задержанная за торговлю наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал ИА Регнум.

59-летняя пловчиха Светлана Варганова была арестована на Гоа по обвинению в наркоторговле. По информации источника, наркокартель внес залог за ее освобождение. После этого спортсменка удалилась из соцсетей и исчезла. Она не выходит на связь ни с российским консульством, ни с семьей.

«Индийская сторона нам не докладывает, как идёт следствие по её делу. Вероятнее всего, она находится на территории Индии», — объяснил представитель консульства России.

Как сообщает ИА Регнум, позднее по этому делу были задержаны соучастники Светланы — бывший полицейский из России и местный житель. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у них наркотики и деньги.

Отметим, что семья Светланы не подтверждала, но и не опровергала заявления СМИ.

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