Звезду шоу «Пацанки» приговорили за хранение наркотиков

Участница шоу «Пацанки» Юанна Клочкова получила условный срок за хранение наркотиков в Петербурге. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на местную прокуратуру.

В Приморском районном суде 28 марта состоялось заседание по делу Клочковой. Ее задержали на улице Академика Харитона еще 25 января. Внимание сотрудников правоохранительных органов она привлекла сама, когда выбросила в кусты какой-то странный сверток. Позже выяснилось, что она приобрела запрещенные вещества.

С момента задержания Юанна находилась в следственном изоляторе. И спустя два месяца она была признана виновной. Ее приговорили к трем годам условно с двухлетним испытательным сроком.

Известно, что звезда реалити уже была отпущена из-под стражи. Свою вину она признала и заявила, что осознала пагубность наркотиков. В ближайших планах девушки свадьба с ее молодым человеком в Петербурге.

Ранее стало известно, что еще одна участница «Пацанок» собирается замуж. Амине Усманилаевой сделали предложение руки и сердца, и она ответила согласием.