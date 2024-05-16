Неизвестные использовали памятник Иосифу Кобзону для продажи наркотиков

В Москве неизвестные устроили наркошоп у памятника певцу Иосифу Кобзону. Сейчас их поисками занимается полиция. Подробности сообщает ИА Регнум.

По данным источника, об этом стало известно 15 мая. Правоохранители в очередной раз патрулировали район и в Оружейном переулке решили проверить QR-коды, которые были размещены на 12 мемориальных табличках возле памятника Иосифу Кобзону. На этой территории часто видят компании молодых людей.

Как оказалось, при наведении телефона на коды, которые изначально должны были вести на сайты с песнями музыканта, открывались сайты по продаже запрещенных веществ. Там предлагалось приобрести наркотики.

На данный момент проводятся необходимые проверки и поднят вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали о том, что россиянину грозит смертная казнь в Индонезии за создание нарколаборатории. В начале мая местная полиция нашла в подвале дома лабораторию по производству наркотических средств. Стоимость «запрещенки» оценивается в 11,5 млрд индонезийских рупий (более 62 млн рублей).

Также стало известно, что в Москве годовалая девочка отравилась наркотиками мамы и оказалась в больнице. 26-летняя жительница оставила их на подоконнике, а девочка решила их попробовать. Отмечается, что муж россиянки находится на СВО.