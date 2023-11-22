В Индии на свадьбе случилась массовая драка из-за нехватки десерта. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на зарубежное издание Hindustan Times.

Один из гостей свадьбы возмутился, когда он не смог попробовать традиционную сладость. После его гневного комментария началась потасовка, в результате которой пострадали люди. Все потерпевшие были доставлены в местную больницу, где их состояние удалось стабилизировать. На данный момент полиция занимается расследованием произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в Симферополе друзья окунули именинницу в торт со штырем. По словам врачей, пострадавшая могла остаться без глаза. Местная жительница провела в больнице 6 дней. Подробности смотрите в этой статье.

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