В горах Сочи турист едва не разрубил себе ногу топором во время колки дров. Об этом сообщает Telegram-канал ЮРПО МЧС России.

По информации источника, 20-летний потерпевший отправился в лес рубить дрова. Однако он промахнулся и вместо пня ударил по собственной стопе. Друзья молодого человека оказали ему первую помощь. Кроме того, они попытались выйти на связь со спасателями, но их старания не увенчались успехом: группа туристов хотела найти ближайшее поселение, но заблудилась и вернулась в лагерь.

Спустя сутки сотрудники МЧС все же узнали о травмированном молодом человеке. Они отправили за ним несколько спасателей и одного врача. Потерпевшего на носилках доставили до машины МЧС и передали его медицинским сотрудникам.

Ранее мы писали о том, что в Ленобласти женщина зарубила топором сожителя, который запрещал ей выпивать. Подробности смотрите в этой статье.

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