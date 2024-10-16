В Германии зрителям пришлось вызвать скорую во время просмотра скандальной оперы

В Германии просмотр скандальной оперы закончился вызовом скорой помощи для 18 зрителей. Об этом сообщает Sky News.

5 и 6 октября в Штутгарте состоялись премьерные представления постановки Sancta Флорентины Хольцингер. Во время просмотра некоторые зрители ощутили тошноту и головокружение. Всего на недомогание пожаловались 18 человек. При этом финал публика встретила бурными овациями.

Sancta повествует о монахине, которая подавляет свои желания. Авторы предупредили, что по ходу действия оперы разворачивается несколько сцен, которые тяжелы для просмотра. В частности, в опере присутствуют секс, увечья и настоящая кровь.

Ранее мы писали, что в Астрахани 48-летняя женщина измазала кетчупом иконы в храме и была задержана.

Также сообщалось, что в Москве мужчина наткнулся на змею в каршеринговом автомобиле.