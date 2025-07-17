В Финском заливе унесло женщину, арендовавшую сап-доску. Об этом сообщает 78.ru.

В районе Южной дороги в Кронштадте жительница Санкт-Петербурга решила арендовать сап. Это доска для плавания, на которой человек передвигается стоя с помощью весла.

Женщина отправилась в путешествие по Финскому заливу вместе с семилетним сыном, однако быстро потеряла управление и начала дрейфовать из-за сильного течения и ветра.

Сейчас к месту направляются спасатели.

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