Молния ударила в трех рыбаков на берегу озера в Кемеровской области: один мужчина погиб

В Кемеровской области в трех человек, отдыхающих на берегу, ударила молния. Один человек погиб. Об этом сообщает Ngs42.

Трагедия произошла вечером во вторник, 16 июля. Трое отдыхающих сидели на берегу озера для платной рыбалки в Новокузнецком округе недалеко от поселка Березовая Грива, когда началась гроза.

Несмотря на непогоду, мужчины не стали искать укрытия. Рядом с ними в землю ударил разряд молнии. Один человек умер на месте, двум его друзьям помощь оказали прибывшие на место медики. Их жизни ничего не угрожает.

«От удара пострадали три человека, один из них, 37-летний житель Осинников, скончался до приезда медиков. Врачи лишь констатировали смерть кузбассовца», — рассказал изданию источник в медицинских кругах.

Ранее мы писали о том, что от удара молнии пострадали шесть человека в Тульской области. Трое из них погибли. Инцидент случился на пляже парк-отеля на реке Ока в селе Бунырево.