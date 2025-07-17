Российским туристам в Египте запретили купаться в море под угрозой расстрела

Российских туристов, заплативших за отдых в Египте 250 тысяч рублей за двоих на 10 дней, поселили рядом с военной базой и пригрозили застрелить за выход на пляж.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, речь идет о 5-звездочном отеле Stella Di Mare Beach Hotel & Spa на популярном курорте Шарм-эш-Шейх.

По словам отдыхающих, никто из туроператоров не предупредил их о близком расположении стратегического объекта.

Россияне вместо морского побережья вынуждены наблюдать в окно за тренировками солдат на полигоне. Кроме того, военные проводят стрельбы, во время которых «все вокруг гремит». При этом шум с базы доносится ежедневно, начиная с 7 утра.

Туристам категорически запретили купания в море и находиться на пляже рядом с отелем, который находится в 700 метрах от базы. Сотрудники отеля сообщили, что отдыхающих могут принять за диверсантов и начать стрелять. Кроме того, прибрежную зону патрулирует военный катер.

В качестве альтернативы россиянам предложили самостоятельно добираться до других пляжей курорта.

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