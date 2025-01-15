В Еврейской автономной области ученик устроил стрельбу по одноклассникам. Четверо подростков получили ранение. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Ученик седьмого класса пришел в школу с пневматическим оружием, которое ему купили для защиты от бродячих собак. На уроке физкультуры он решил похвастаться пистолетом, став хаотично из него стрелять. В результате несколько школьников получили травмы от пуль.

Примечательно, что оружие ему купила мать. На 43-летнюю женщину составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее ученик школы в Рязани выстрелил в голову другому из пистолета. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в селе Свердловской области закрыли единственную школу из-за отсутствия повара.