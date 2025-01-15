Ученик школы в Рязани выстрелил в голову другому из пистолета

В одной из школ Московского района Рязани произошла стрельба. Об этом 15 января сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, один из учеников выстрелил из пистолета в голову другому.

Пострадавший был госпитализирован в детскую клиническую больницу. Тип оружия, из которого был произведен выстрел, устанавливается.

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