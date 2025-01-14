«Дети остаются безграмотными»: в селе Свердловской области закрыли единственную школу из-за отсутствия повара

В селе Беляковское, расположенном в Свердловской области, закрыли единственную школу. Об этом рассказали местные жители. Они утверждают, что занятия дети не посещают из-за отсутствия повара. Подробности выяснил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Родители учеников рассказали, что школьникам предложили ездить в соседнюю деревню, а она находится в 10-ти километрах. Сначала туда начали возить только старшеклассников, так как не хватало педагогов. Но 18 декабря уволилась повар, и учреждение окончательно закрыли.

По словам местных, они предлагали сократить учебные часы, отказаться от горячего питания. Им было важно, чтобы дети получали хоть какое-то образование.

«Директор просто не шла на контакт. Сейчас дети сидят дома, не получают образования и остаются безграмотными. У нас есть своя школа. Почему мы должны рисковать жизнью своих детей?» - возмущаются родители.

Директор пояснила, что насовсем школу никто не закрывал. Она отметила, что уроки возобновят после урегулирования внутренних проблем.

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