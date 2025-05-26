В Евпатории мужчина угрожал сотрудникам АЗС муляжом гранаты из-за пива. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В распоряжение источника попали кадры с заправки Евпатории. На них мужчина, желавший выпить, требовал от продавцов пиво. Примечательно, что денег при нем не было, зато оказался муляж боеприпаса. Когда сотрудники ему отказали, то он стал пугать их взрывом. Как только они нажали на кнопку тревоги, мужчина покинул заведение.

Росгвардия поймала его недалеко от заправки. Увидев патрульных, мужчина пустился в бега и выкинул муляж. Однако далеко убежать не сумел. На данный момент он находится в изоляторе.

Уточняется, что мужчина отправился на заправку сразу из изолятора. Также он был судим за кражи и наркотики.

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