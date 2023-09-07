Дочь нашла на заправке чужое портмоне и показала папе: полиция объявила мужчину в розыск

В Екатеринбурге разыскивают мужчину, который присвоил себе чужой бумажник. Он совершил кражу на глазах дочери.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Отца объявили в розыск после того, как на камерах видеонаблюдения нашли запись, где девочка находит в ливневке чужое портмоне, отдает отцу, а тот пересчитывает деньги и забирает их себе. Все произошло, когда они возвращались с заправки.

Теперь в отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело о краже. Вычислить подозреваемого благодаря записям камер правоохранителям не составит труда.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье у музыканта похитили 400 колокольчиков, которые он собирал всю жизнь. Из частного дома в Московской области, где он проживал, также вынесли сбережения пенсионера, которые хранились на «черный день».