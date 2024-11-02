Москвич забросал самодельными «ракетами» детский сад под окнами своего дома

В Москве 23-летний парень, находящийся под домашним арестом, закидал детский сад под окнами своего дома самодельными «ракетами». Свои действия он оправдал тем, что малыши мешали ему отдыхать.

Как пишет Telegram-канал Mash, мужчина находится под арестом в своей квартире на Ленинском проспекте. Москвич устал от детских криков из садика, который находится под окнами его дома. Он взял бутылку, воду, жидкий азот и начал бросаться.

В детском саду быстро среагировали и нажали кнопку «тревога». Работники учреждения сообщили, что незнакомец атакует детей бутылками с зажигательной смесью, воспламеняющейся при падении.

Хулигана задержали. Правоохранителям он сказал, что помимо борьбы с детьми хотел скоротать время заключения подобным способом.

Ранее при взрыве на заправке в Дагестане умер ребенок, который возвращался домой из школы.

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