В Эквадоре освободили большинство заложников при нападении на телеканал. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

9 января вооруженные люди ворвались в студию телеканала. Злоумышленники в прямом эфире захватили находившихся там ведущих. Как выяснилось, полиции удалось освободить большинство работников ТВ. Однако в здании до сих пор остаются еще удерживаемые заложники.

«Наша первая задача — защитить жизнь персонала, который все еще находится на объектах», — сказал президент страны Роберто Исуриета Канова.

Отмечается, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать некоторых участников нападения на телеканал. В Эквадоре волна беспорядков началась после серии бунтов в тюрьмах.

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