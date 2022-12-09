В Эквадоре 28-летняя посетительница спортзала доприседалась до смерти

Жительница Эквадора отправилась на тренировку в спортзал, где умерла прямо во время упражнения с приседанием. Видео инцидента опубликовало издание New York Post.

На кадрах, которые попали в Сеть, видно, что брюнетка занимается с другими людьми в фитнес-зале. Она приседает, но в какой-то момент теряет сознание и падает лицом вперед. Очевидцы пытались помочь и вызвали сотрудников скорой помощи. Но медики не смогли спасти девушку, которой было всего 28 лет. Ее звали Бетси Дайана Джамарильо Рамирез.

Полиция и врачи пока не объявили точную причину смерти посетительницы спортзала. Предположительно, у нее случился сердечный приступ. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее мы писали о том, как москвичка устроила скандал в фитнес-клубе из-за тренера-нациста со свастикой на теле. Женщина вызвала полицию, а после разбирательства ее перестали впускать в заведение. Администрация фитнес-центра решила не допускать скандалистку к тренировкам. Однако ее такой расклад не устроил, и она потребовала возместить ей 13 000 рублей за абонемент на два месяца. Ей было отказано из-за неуважительного обращения к гостям и сотрудникам клуба, нецензурную лексику, а также за съемку видео без согласия его участников.