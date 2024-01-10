Яхта с российскими туристами затонула во время морской прогулки в Таиланде

На тайском Пхукете затонула яхта с российскими туристами и тремя жителями Таиланда на борту. Инцидент произошел 9 января, сообщает Telegram-канал Baza.

Группа российских туристов отправилась на морскую прогулку в сторону острова Ко-Хе. На борту были шесть россиян и три гражданина Таиланда.

В тот момент, когда яхта швартовалась в бухте Нам Бо на острове Ко-Хе, она внезапно пошла ко дну. На помощь туристам пришло судно Panwa Princess, которое находилось неподалеку. Пассажиров и членов экипажа спасли и доставили в ближайший отель. В результате происшествия никто не пострадал.

Капитан яхты пояснил, что причиной затопления стало попадание воды в машинное отделение из-за прорыва одной из труб.

Ранее мы писали, что в Таиланде 18-летний турист пытался перерезать горло своей матери. Юноша набросился на 46-летнюю женщину с ножом и хотел скрыться на автомобиле, однако полиции удалось его задержать. Отмечается, что конфликт между родственниками произошел на бытовой почве.