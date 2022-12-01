Москвичка устроила скандал в фитнес-клубе из-за тренера-нациста со свастикой на теле

В московском фитнес-клубе на проспекте Вернадского посетительница устроила разборки из-за татуировки на руке тренера, которая напомнила ей запрещенную символику. Женщина вызвала полицию, а после разбирательства ее перестали впускать в заведение.

Инцидент произошел еще в мае. Москвичка, заметив свастику, попросила тренера прикрыть знак, но спортсменка отказалась. Она заявила, что это славянский оберег, и он не имеет никакого отношения к нацизму. Сотрудники клуба стали защищать свою работницу, и тогда возмущенная женщина решила обратиться в полицию. Тренера забрали в отделение, где было установлено, что татуировка действительно не имеет никакого отношения к свастике.

После конфликта администрация фитнес-центра решила не допускать скандалистку к тренировкам. Однако ее такой расклад не устроил, и она потребовала возместить ей 13 000 рублей за абонемент на два месяца. Ей было отказано из-за неуважительного обращения к гостям и сотрудникам клуба, нецензурную лексику, а также за съемку видео без согласия его участников.

В итоге женщина обратилась в суд и выиграла дело. Судья изучила предоставленные материалы и постановила, что со стороны бывшей посетительницы фитнес-клуба не было хамского поведения. Она действительно была эмоциональной, но ее высказывания не содержали прямых и косвенных оскорблений в адрес тренера.

Теперь фитнес-центр должен выплатить женщине 13 000 рублей за приостановку договора, а также 13 000 рублей неустойки,13 500 рублей штрафа, 1000 рублей морального вреда. Плюс расходы на адвоката - 10 000 рублей.

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